'Am avut trei câini înainte de Aki, dar numai fetițe, el e primul băiat și poate de-asta mă și descurc atât de greu cu el. Una dintre cățelușe a rămas la fostul soț. Apoi am mai avut una cât eram singură și nu aveam deloc timp de ea, plecam mai multe zile de acasă și am decis să o dau spre adopție, ca să n-o chinui. După ce am fost convinsă că relația mea cu Alin e în regulă, am decis să ne luăm împreună un câine. Am avut mari discuții atunci pe tema rasei pe care să o alegem, însă când l-am văzut pe Aki ne-am topit amândoi', povestește Diana Dumitrescu în cadrul emisiunii 'Stăpânii vedetelor', de la Antena Stars.

Actrița Diana Dumitrescu s-a căsătorit în mare secret, în luna septembrie. Vedeta a arătat superb la ceremonie. Căsătoria a avut loc în natură și a fost una tradițional românească. La nuntă, Diana Dumitrescu a purtat o rochie din dantelă, vaporoasă, cu un voal foarte lung. Ea a avut și un buchet de mireasă atipic.

