Doamna Geta s-a întors la Vocea României, după ce Smiley i-a cerut asta, în urma duetului cu Loredana Groza. Din păcate, aceasta nu a reușit să întoarcă niciun scaun. În urmă cu o săptămână, Emilia Gheorghe a avut același ghinion.

Geta este interpretă de muzică populară și mama Emiliei care a venit pe scena Vocea României în ediția de vineri, 6 octombrie. După ce fiica ei nu a reușit să convingă juriul cu talentul său, Loredana Groza a încercat să o încurajeze, astfel că a cântat în duet cu mama ei, melodia „Constantine, Constantine”.

Doamna Geta s-a întors la Vocea României, dar nu a convins juriul

Cucerit de vocea femeii, Smiley i-a cerut acesteia să se întoarcă în calitate de concurentă, ceea ce s-a întâmplat în această seară, vineri, 13 octombrie. Din păcate, nu s-a întors niciun scaun. „Eu am promis și am venit. Vă mulțumesc mult. Am încercat”, a spus ea.

„De ce nu a venit mama aici? Domană, nu vreți să participați dumneavoastră? Genial”, i-a spus Smiley în urmă cu o săptămână.