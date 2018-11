Tina Ehrenberg a declarat că a găsit foarte multe bilete de loto în noptiera ei, în momentul în care făcea curățenie generală în casă.

Acela a fost momentul în care a decis să verifice biletele și a avut parte de o surpriză uriașă când a văzut că unul dintre bilete, jucat de soțul ei, Harold Ehrenberg, era câștigător. Marele premiu indicat pe bilet era de 1,8 milioane de dolari, scrie BBC.

Ea consideră că a fost foarte norocoasă, având în vedere că dacă mai aștepta două săptămâni, biletul ar fi expirat, ceea ce ar fi anulat premiul. Biletul norocos a fost depus pe 6 iunie, iar premiul putea fi ridicat în decursul a șase luni.

„Am verificat numerele o dată și încă o dată și încă o dată”, a precizat și Harold, fiind vizibil fericit de cele întâmplate.

După ce s-au prezentat la agenție pentru a-și ridica banii, ei au obținut doar 1,3 milioane de dolari. 500.000 de dolari au fost banii opriți de stat, drept impozit. Ei își vor pune banii în fondurile de pensii.

„Nu vrem să cumpărăm nimic extravagant sau să călătorim în jurul lumii”, a mai declarat femeia.

