Laboratorul de la Bucureşti a fost suspendat de WADA la finele lunii noiembrie 2017, din cauza unor nereguli, iar suspendarea nu a fost ridicată nici după un an. Șeful serviciului de investigații din cadrul agenției internaționale, Gunter Younger, a povestit cum a început ancheta după ce un avertizor de integritate (whistleblower) a contactat WADA, făcând unele afirmaţii despre laborator.

„Noi am început o investigaţie, ne-am uitat pe e-mailuri şi am discutat cu nişte oameni. Am putut stabili că a existat cu adevărat o acoperire, a cel puţin două eşantioane, am putut spune categoric”, a afirmat Younger. „Am putut stabili că directorul şi directorul adjunct au fost implicaţi în acoperire”, a continuat el, potrivit Reuters.

Younger, un ofiţer al poliţiei din Munchen care a lucrat pentru Europol şi Interpol, a indicat că Guvernul României a îndepărtat din funcţie persoanele implicate.

Oficialul a spus și că nu s-a stabilit, încă, de ce au manipulat cei doi angajați ai laboratorului probele, dar a lăsat să se înțeleagă că ar fi acționat la instrucţiunile altor persoane. „Suntem încrezători că până la sfârşitul anului vom avea un rezultat, dar atunci vom spune în primul rând guvernului dacă există destule dovezi şi apoi vom vedea cum va reacţiona guvernul. Trebuie să fie cel puţin încă o persoană (implicată)”, a adăugat el.

Potrivit lui Younger, unitatea sa, înfiinţată în 2016, a înregistrat până acum 434 de cazuri, venite în urma semnalărilor avertizorilor de integritate, în acest moment fiind în curs de desfăşurare cinci investigaţii.

Laboratorul antidoping din București a fost suspendat la finalul anului 2017. Laboratorul de Control Doping din România era singurul laborator din Europa de Est acreditat de Agenţia Mondială Antidoping. Fondat în august 1983, a funcţionat în cadrul Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Laboratorul de Control Doping din România a primit acreditarea internaţională din partea WADA la 29 iulie 2009.

Unul dintre cei care au manipulat probleme a fost Valentin Pop, directorul Laboratorului Antidoping de la București.

