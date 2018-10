Un VW Golf și un Ford s-au ciocnit violent, iar, în urma impactului, cele două mașini au ricoșat la mulți metri una de alta. Ambele au rămas doar două mormane de fiare, dar pasagerii au scăpat miraculos. La fața locului, au ajuns pompierii pentru descarcerare, mai multe ambulanțe din cadrul SAJ Botoșani, dar și un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Un călugăr s-a ales cu ficatul rupt

În Volkswagen se aflau doi călugări. Șoferul a suferit mai multe răni și a fost transportat imediat la Spitalul din Dorohoi, iar mai apoi la Spitalul Județean din Botoșani.

„Starea pacientului era foarte gravă, acesta fiind dus imediat în sala de operaţii, fiind diagnosticat cu ruptură la nivelul ficatului, cu pierdere mare de sânge. Prognosticul este rezervat', a precizat un medic din cadrul UPU-SMURD.

În urmă verificării cu etilotestul poliţiştii au descoperit că şoferul din Ford se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, acesta având o alcoolemie de 0,41 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii i-au întocmit acestuia dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.

