Gheorghe Gheleșel, în vârstă de 53 de ani, din Mărgău, și Nicolae Safta, de 52 de ani, din Râșca, s-au încăierat pe 3 noiembrie. Primul s-a ales cu o lovitură serioasă cu levierul la nivelul capului. Omul a ajuns la IML Cluj pe 6 noiembrie, pentru a-și scoate certificat medico-legal.

„Frate-meu (n.r. – Safta Nicolae) e din Râşca şi în ziua respectivă se afla aproape de casa noastră, în sat şi încărca în camionul său nişte rumeguş.

Noi, am zis să mergem până la el – să nu ne mai deplasăm iarăşi până la Râşca, la el acasă, aşa cum am făcut-o, degeaba, de câteva ori – şi să insistăm să ne returneze o datorie mai veche de 8.000 de lei pe care nu reuşim, orice am face, ca să ne-o recuperăm!

Şi, când am vorbit cu el, acesta i-a zis lui Giţă: «Du-te de-aici, că nu mai primeşti niciun ban, şi-ţi dau eu ţie!». Atunci Nicolae a fugit după un levier, pe care-l avea în camion, l-a luat şi i-a ars rapid una cu el, în cap, lui Ghiţă! L-a «rezolvat» pe loc, iar Ghiţă a rămas acolo, la pământ, lat şi în stare de inconştienţă!

Am sunat imediat la 112 şi a venit la faţa locului poliţia. Iar Cătălin, fiul lui Safta – până să vină salvarea – mi-a zis cu dispreţ, de parcă Ghiţă era un câine şi eu aş fi putut să fac lucrul acesta: «Ia-l de aici!»”, a spus Viorica, nevasta lui Gheleșel și sora lui Safta.

„M-au luat şi m-au dus la U.P.U.Cluj, apoi la Clinica de Chirurgie Maxilofacială, unde mi-au acordat primul ajutor, mi-au legat cu sârmă maxilarul fracturat şi m-au ţinut acolo trei zile. De sâmbătă n-am mâncat nimic, am băut doar un litru de apă şi ceai…

Mi s-a spus să mă prezint din nou peste trei săptămâni la clinică, la control, să vedem ce urmează să-mi facă în continuare, probabil o să mă opereze dacă apar complicaţii.

Au vrut să mă mai ţină în spital însă i-am rugat să mă lase să ies fiindcă vreau, deocamdată să-mi rezolv treaba cu hârtiile şi să-l dau pe Safta la Tribunal, că la Poliţia Huedin am făcut deja plângere… Şi ieri am fost acolo, la declaraţie…”, a declarat Gheleșel.

„El m-a atacat cu o bâtă”

Nicolae Safta prezintă altă variantă: el a fost cel atacat.

„Eu transport rumeguş şi de vreo cinci ani am divergenţe cu Gheleşel, care-i concubinul surorii mele. Deşi nu v-a spus nimic dumneavoastră, ea stă cu el mai mult de frică, fiindcă o terorizează – indiferent dacă-i beat sau treaz! Eu – vă spun sincer – am făcut o mare greşeală, aceea că m-am amestecat în familia lor, de dragul surorii mele – însă n-am avut pe cine convinge!

Gheleşel a prins o ură teribilă pe mine… Acum, despre aşa-zisul împrumut oferit mie de către acesta, e o mincină sfruntată şi o poveste deja veche! Banii i-a dat fratelui meu, care i-a şi înapoiat, în totalitate, demult – ce-i drept, în două luni, nu într-una cum îi promisese lui Gheleşel! Dar i-a înapoiat!

Chiar i-am spus într-o zi, sătul de poveştile lui: «Dacă mai ai puţină credinţă în bunul Dumnezeu, hai să mergem la preot şi să ne jurăm, să vedem cine are curajul să jure strâmb în legătură cu aceşti bani»! Dar a refuzat şi de vreo patru ani mă tot terorizează încontinuu!”, a spus Nicolae Safta.

„M-am dus să încarc rumeguşul în camion şi l-am rugat pe băiatul meu să mă ajute la lucru. Şi, când să punem prelata, a venit Gheleşel cu duba lui, beat-mort la volan. Şi după ce-a oprit a apărut la mine şi soră-mea care m-a implorat să-l calmez cumva fiindcă bărbatu-său are la el o canistră plină cu benzină şi e hotărât să-mi dea foc la camion!

Eu am râs, neîncrezător, considerând că omul are doar gură mare – nu şi îndrăzneala de a comite ceva de o asemenea gravitate…”, a mai spus Safta.

„Mă aflam în faţa camionului, în secunda în care Gheleşel a aruncat canistra cu benzină, apoi ceva aprins… Eram cu spatele de camion şi când a explodat canistra flama mi-a prins hainele, din spate, aşa că mi-au luat foc, instantaneu, pantalonii de trening şi geaca de trening.

Am fugit repede de acolo, ca să-mi sting hainele apoi, din fugă, mi-am aruncat şi geaca – dar până atunci mi-a fost bine atinsă o parte din antebraţ. De asemenea, am suferit arsuri şi la gamba şi glezna piciorului drept!”, a completat Cătălin Safta, fiul lui Nicolae.

Poliția: „S-a deschis dosar penal”

„Am fost sesizați cu privire la faptul că pe raza comunei Mărgău a avut loc o altercație între două persoane. Conform primelor verificări, pe fondul unor neînțelegeri, doi bărbați s-ar fi agresat reciproc, după care unul dintre aceștia ar fi incendiat autovehiculul celuilalt.

Un tânăr, de 20 de ani, fiul unuia dintre cei doi bărbați, care se afla în apropierea autovehiculului, ar fi suferit arsuri în urma acestui incident.

În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de loviri sau alte violenţe şi distrugere şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul și luarea măsurilor legale”, a declarat, referitor la acest caz, subinspectorul de poliție Carmen Pompaș, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

