„De când am fost numită Președinte Director General al SRTV nu am cunoștință despre existența unui asemenea protocol secret. Regimul documentelor Secret de Serviciu' este extrem de bine reglementat potrivit dispozițiilor legale și la acestea nu au acces decât persoanele autorizate. Eu am obținut relativ recent autorizația de acces la documente clasificate, împreună cu alte persoane din instituție. Am studiat toate documentele din această categorie, le-am inventariat și pot spune că nu există un asemenea document”, precizează Doina Gradea.

Președintele director general al SRTV a mai spus că, în urma cu câteva săptămâni, a cerut verificarea arhivei de documente, pentru a identifica orice document clasificat.

„Pentru a elimina orice suspiciune și posibilitate de nu respectă dispozițiile legale privind documentele clasificate, în urmă cu câteva săptămâni am cerut în scris managementului SRTV, cu precizarea termenului, să verifice arhivă de documente a direcției/departamentului pe care îl conduce fiecare pentru a identifica orice document clasificat și a-l transmite persoanei care se ocupă de acestea. Încă nu am primit niciun document și sper că fiecare angajat al SRTV să fie conștient că nerespectarea regimului documentelor clasificate este un act de o deosebită gravitate”, a mai spus Gradea.

„Voi face în continuare toate demersurile pentru a identifica toate documentele clasificate care privesc SRTV și, dacă voi găsi un asemenea protocol cu DNA, voi solicita denunțarea lui. Existența unui astfel de document ar fi foarte gravă pentru o instituție media de interes public și aceia sau acela care l-ar fi putut semna și disimula trebuie să răspundă pentru asta”, mai precizează Gradea.

Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă, după ședința Comitetului Executiv Național al PSD, că DNA ar fi încheiat un protocol de colaborare cu TVR. Liderul PSD a precizat că are informația de la o persoană, pe care nu a vrut să o numească.

„Am auzit că este protocol între DNA şi TVR1. Vorbesc serios. (…) Cineva mi-a spus ieri, dacă e aşa e un lucru grav. Şi dacă am auzit chiar aş vrea ca măcar TVR să spună, că la DNA nu are cine să vorbească. Cineva să ne spună. Informaţia este adevărată? De ce ar trebui să fie un protocol secret? De când are dreptul o instituţie judiciară să clasifice un protocol? În primul rând că de ce trebuie să îl faci? E grav dacă există la TVR un asemenea protocol. Şi dacă conducerea TVR ştie că este un asemenea protocol şi tace este foarte grav”, a spus Dragnea, sâmbătă.

G4media.ro scrie că televizunea publică a răspuns unei solicitări formulate de o cititoare și a făcut publică lista protocoalelor încheiate cu instituții din România. Potrivit documentului făcut public de G4media, din data de 22 august, TVR a încheiat 30 de protocoale cu instituții ca Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență, Academia de Poliție, MapN sau Patriarhia Română. Pe listă nu apare DNA, singura instituție judiciară care figurează pe listă fiind Curtea de Apel București pentru punerea la dispoziția SRTV, cu titlu gratuit, a unei săli de judecată în vederea realizării unor materiale video.

Răspunsul TVR este semnat de Adela Știrbescu, coordonator cu atribuții de director cabinet al președintelui televiziunii și de Laurenția Axente, de la serviciul de comunicare.

FOTO: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA