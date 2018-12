Cei doi lideri s-au întâlnit pe scena G20 pentru a schimba rapid câteva cuvinte și pentru a face câteva fotografii. Totuși, Trump nu a avut răbdare și a plecat imediat, lăsându-l pe președintele argentinian confuz, scrie The Independent.

Mauricio Macri l-a strigat pe Donald Trump, în speranța că îl va aduce înapoi pe scenă, însă președintele american nici măcar nu a privit înapoi.

Momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe internet. Sursa citată precizează că jurnaliștii prezenți în sală au râs cu lacrimi după gestul lui Trump.

Trump keeps his tradition of awkward diplomacy by walking out on Argentine President Mauricio Macri as photographers click pic.twitter.com/90INvkBYi8

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) November 30, 2018