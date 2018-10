Lucrările au fost expuse în cadrul Mad(e) in România, un proiect-manifest construit în jurul energiei protestelor sociale și politice. Una dintre lucrări se afla de vineri pe simezele Memorialului Revoluției, dar a fost dată jos luni chiar de către președintele Asociației Memorialul Revoluției, Traian Orba.

Tabloul îl înfățișa pe Diavol la ușa Catedralei Mântuirii Neamului și a fost pictat de Andrei Preda. A stat pe simeze de la vernisajul de vineri până luni, când a fost dat jos.

Potrivit unor surse din rândul organizatorilor, Traian Orban le-a transmis că cei de la Mitropolie l-au rugat să intervină, însă acesta neagă acuzațiile.

„Nu mi-a cerut nimeni, conștiința mea mi-a cerut. Mitropolia nu are nicio treabă aici la noi. Nu am discutat, ce să discut cu mitropolia? E treaba noastră. Am convenit într-un fel de a nu se include în expoziții lucrări care contravin Memorialului Revoluției. Și una nu corespunde. Noi nu îl promovăm pe Dracu într-o clădire sfințită, jos e capela sfințită și sus este Dracul. Le-am spus că nu am vrut să blochez și să avem evenimentul acesta la vernisare”, ne-a declarat Traian Orban.

Artiștii care au expus la memorial vor să-și retragă lucrările, ne-au mărturisit organizatorii.

„Noi avem contract cu asociația, dacă ar fi deranjat lucrarea, ar fi trebuit să fim notificați”, au transmis organizatorii Mad(e) in România.

Cealaltă lucrare, care a fost creată în cadrul colecției colective „Mind Bomb” și arată un furtun de aspirator care iese din Catedrala Mântuirii Neamului și „înghite” un spital, se află în continuare în Piața Unirii din Timișoara.

Sub poster scrie: „Catedrala Mântuirii Neamului va costa 400.000.000 lei, bani cu care se puteau construi 1.500 de școli sau 300 km de autostradă. S-ar fi putut utila cu aparatură de top 40 de centre medicale de excelență. S-ar fi putut finanța 8.000 de transplanturi. Sau asistența medicală pentru 800.000 de nașteri”.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Timișoarei recunosc că au fost mâhniți de lucrări, dar spun că nu au cerut înlăturarea lor.

„Noi nu obligăm pe nimeni, suntem doar mâhniți pentru faptul că se promovează astfel de imagini în spațiul public, care nu au de-a face cu realitatea. Nu biserica este vinovată pentru lipsa școlilor, spitalelor, autostrăzilor. Biserica își drămuiește bănuțul văduvei cu responsabilitate, în mod corect și cinstit, de aceea reușește să aibă investiții. Astfel de imagini nu reflectă realitatea. Imaginea este tendențioasă”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Timișoarei.