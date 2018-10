Prezentă miercuri seră, la emisiunea „Pulsul Zilei” de la TVR, actrița care a împlinit pe 24 octombrie vârstă de 85 de ani a povestit cum a trăit cele două cutremure mari care au avut loc în România: seismul cu magnitudinea de 7,7 grade din 10 noiembrie 1940 și cel de 7,2 grade din data de 4 martie 1977.

Cutremurul din 1940 a prins-o pe Draga Olteanu Matei în timp ce se afla la școală. „L-am prins în clasa primară. Îmi aduc aminte că au început să tremure ferestrele. S-a auzit un vuiet puternic (…). Am ieșit în curte și profesorii vorbeau despre un vulcan. Noaptea, a mai fost unul, mai mare. Bunicul mi-a spus să am grijă unde stau dacă se mai întâmplă”.

Despre cel de-al doilea cutremur mare pe care l-a trăit, actrița a povestit că a presimțit că se va întâmpla ceva rău cu puțin înainte de catastrofă.

„Eram invitată la Teatrul Bulandra și scena mea se termina în prima parte a spectacolului. Cum eram eu în cabină, colegele mi-au spus că este ceva în atmosferă. Eu am zis ‘rugați-vă să nu fie un cutremur’. Am plecat acasă și am ajuns în curte și am auzit vuietul. Vuietul pe care dacă îl auzi o dată, nu îl mai uiți niciodată. Și am luat un pom în brațe. În fața mea s-a prăbușit un bloc. Am spus „Tatăl Nostru” care durează un minut. Deci cutremurul a durat mai mult de un minut”, a spus Draga Olteanu Matei.

Întrebată dacă a fost tentată vreodată să plece din România, actrița care și-a păstrat pofta de viață a spus: „Eu sunt româncă. Dacă știi să trăiește, trăiești și sub o ramură de copac. Să trăiești clipa”.

În cadrul aceleași emisiuni, Draga Olteanu Matei a făcut câteva mărturisiri emoționante despre viața ei: „Eu aș fi vrut să fiu dansatoare, dar mama nu m-a lăsat”.

