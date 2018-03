Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a făcut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, după întâlnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat că, din partea sa, nu a existat, „în mod realist”, nicio acţiune care să ştirbească independenţa Justiţiei și și-a exprimat speranţa că nu vor mai discuta despre lucruri diferite şi adevărul să fie „lăsat în altă parte”.



Dragnea a precizat că prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care s-a aflat joi într-o vizită la Bucureşti, a vorbit despre „o evoluţie foarte sănătoasă” în ceea ce priveşte independenţa Justiţiei.

Liviu Dragnea a ținut să menționeze că nu a discutat cu oficialul european despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dar că a discutat cu acesta despre ministrul Justiției, Tudorel Toader.

”Nu am discutat despre DNA, am înțeles că a discutat cu domnul Tăriceanu. Am vorbit despre ministrul Justiției și i-am spus că e un om pe care îl apreciez foarte mult. Am stabilit acest mod de comunicare, directă. Dacă legea achizițiilor publice rămâne la actuala formă, vom sta iar 2-3-4 ani de zile până când se va pune în practică o investiție”, a spus Dragnea.

Liviu Dragnea a mărturisit că a vorbit cu Frans Timmermans despre social-democrația din Europa și că în centrul atenției trebuie să se regăsească omul și nu instituțiile. ”Nici noi nu vrem să ne ocupăm și să discutăm permanent despre justiție”, a susținut el.

Președintele PSD a arătat că l-a întrebat pe Frans Timmermans dacă știe ca el să fi făcut ceva împotriva sistemului judiciar.

”Din partea mea nu a existat nicio acțiune împotriva sistemului judiciar. Nu există niciun fel de râcă sau scandal cu sistemul judiciar. Noi ne ghidăm după Constituție și dupoă legi. Constituția spune într-un singur fel. Noi propusesem schimbarea procedurii, să facă CSM, să desfacă CSM, și a spus CSM sub nicio formă”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a mai afirmat că nu dorește să se certe cu președintele Klaus Iohannis.

”Eu zic în final că a fost o zi bună. Și pentru Comisie și pentru noi”, a spus Dragnea, în final.

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans s-a aflat, joi în vizită oficială, în România. Oficialul european a avut întâlniri cu preşedintele Klaus Iohannis, cu preşedinţii Parlamentului şi cu premierul Viorica Dăncilă, dar și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, din Parlament. Acesta s-a întâlnit, la finalul vizitei, și cu reprezentanții sistemului judiciar din România.