Dragnea nu mai are încredere în justiţia română. "Nu prea mai am aşteptări de la acest recurs. Adică nu mai am încredere că, cel puţin în ceea ce mă priveşte, şi nu numai, că justiţia este oarbă, după ce am primit a doua condamnare fără nici o probă", a spus el, la România TV.