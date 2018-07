Dragnea, semnal despre o posibilă candidatură unică PSD-ALDE la prezidențiale: ”Va fi o analiză raţională, nu bazată pe orgolii și mândrii găunoase”, a spus liderul PSD, la România TV. Este prima dată când Liviu Dragnea admite că PSD ar putea să nu aibă candidat unic la alegerile pentru Palatul Cotroceni. Analiza va fi finalizată în această toamnă şi este deschisă posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE, a mărturisit liderul social-democraţilor.

"Candidatul va fi desemnat după o analiză foarte riguroasă şi serioasă şi nu pe orgolii, ci pe raţiune. Şi este deschisă posibilitatea unui candidat unic, este deschisă posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE. Eu am vorbit cu domnul Tăriceanu şi amândoi am convenit că orice variantă este deschisă, numai că o s-o gândim foarte bine. Şi, sigur, o să vorbim cu toţi colegii noştri din partide şi să vedem care este varianta cu cele mai mari şanse de reuşită”, a spus Liviu Dragnea.