Întrebat dacă a discutat cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, despre adoptarea unei OUG privind amnistia şi graţierea în jurul datei de 1 decembrie, „ca un cadou pentru români”, Dragnea a răspuns: „Nu am discutat cu ministrul Toader despre vreo ordonanţă de amnistie, nici cu doamna Dăncilă şi sunt absolut convins că nu se va adopta niciun fel de ordonanţă de amnistie pe 1 decembrie sau în jurul lui 1 decembrie”.

Şi premierul Viorica Dăncilă a infirmat acest zvon.

„Nu s-a vorbit despre acest lucru. Nu am discutat cu nimeni despre acest aspect”, a afirmat Dăncilă, la Parlament, la finalul şedinţei BPN al PSD.

Ea a continuat: „De ce îmi cereţi să discut despre un subiect despre care nu am discutat nici cu o anumită persoană, nu l-am avut nici pe ordinea de zi a BPN (al PSD – n.r.). În momentul în care iei o decizie, trebuie să ai toate elementele, pentru a lua o decizie pozitivă sau negativă. În momentul în care nu am aceste elemente… Nu am avut discuţii despre acest aspect”, a adăugat premierul, la insistenţele jurnaliştilor.

Primul oficial care a vorbit despre o graţiere, în anul Centenarului, a fost consilierul premierului Darius Vâlcov.

El preciza la acel moment că este o opinie personală.

'Un moment zero în anul centenar, potrivit pentru toată lumea', a spus consilierul premierului Viorica Dăncilă, la Antena 3, întrebat dacă Guvernul pregăteşte o Ordonanţă de Urgenţă privind aministierea şi graţierea unor fapte penale. 'Moment zero în anul Centenar este un moment potrivit pentru toată lumea, pentru că în acel moment zero poate se vor putea spune multe lucruri, care poate astăzi nu se pot spune. Asta e părerea mea, separat de cea de consilier de stat', a declarat Darius Vâlcov, întrebat dacă Guvernul pregăteşte o Ordonanţă de Urgenţă privind aministierea şi graţierea unor fapte penale.

