„Nu prea mai am așteptări de la acest recurs. Nu mai am încredere că cel puțin în ceea ce mă privește, justiția este oarbă. După ce am primit a doua condamnare, fără nicio probă, să spui că nu sunt probe și să fii condamnat pe baza unui studiu sociologic din 1961. Dacă în continuare se poate trimite la închisoare un om, dați-mi voie să nu mai cred”, a spus liderul PSD, la România TV.