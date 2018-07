Duminică seara, Dragoș Bucurenci era scos dintr-o emisiune de la Realitatea TV, după ce realizatoarea a considerat că nu își mai are locul în platou, din cauza părerilor lui legate de Biserica Ortodoxă. Dialogul a avut loc între Alexandra Păcuraru, moderatoarea emisiunii și fiica acționarului postului Maricel Păcuraru, Dragoș Bucurenci, om de comunicare și activist civic.

“Nu cred că este în regulă să jignești credințele cuiva, nu cred că este în regulă să jignești religiile cuiva. Eu mi-am întrebat și prietenii dacă am exagerat. Dacă știam că în platou se află purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Ortodoxe, i-aș fi spus producătorului că eu am niște puncte foarte diferite de cele a le domnului Bănescu. Poate nu e o idee bună să fim în același platou. A fost ceva comic. Am făcut afirmația, că sunt foarte mulți români, care pleacă din cauza dogmelor pe care biserica încearcă să le prezinte. Când l-am văzut pe domnul Bănescu în platou, l-am sunat pe producător, pentru că am crezut că am greșit emisiunea. Cu domnul Bănescu aș putea să continui oricând o dezbatere, pentru că nu s-a simțit din prima jignit, așa cum a făcut-o pe doamna moderatoare“, a spus Dragoș Bucurenci în cadrul interviului pentru Paginademedia.ro.

