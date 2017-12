Dragoș își dorește să fie la fel ca toți ceilalți copii. «Doamne, pe mine când ai să mă faci bine?»

Vă mai amintiţi de Dragoş Condescu, micuţul care a reuşit să învingă cancerul cerebral de două ori? Băieţelul din comuna Secu, Dolj, ajuns acum la vârsta de 9 ani, este nevoit să facă în continuare recuperare, pentru că nici în ziua de azi nu reuşeşte să meargă sau măcar să se ţină pe picioare. Şi dacă şedinţele de recuperare pe care le face în Capitală sunt gratuite, pentru drumurile la Bucureşti şi înapoi către casă ori pentru analizele pe care le face frecvent, copilul are nevoie de susţinere financiară.

Dragoş este, cu certitudine, un luptător! Un om mic, dar extrem de puternic, care şi-a dorit cu tot dinadinsul să învingă boala gravă care a pus stăpânire pe trupul său firav, pe vremea când avea doar 4 anişori. Băiatul se trage dintr-o familie numeroasă, cu şase copii, el fiind ultimul venit pe lume şi singurul cu probleme grave de sănătate. Nici unul dintre părinţi nu are un venit stabil, pentru că satul în care locuiesc este foarte mic, iar locuri de muncă nu sunt. De când s-a îmbolnăvit Dragoş, mama a fost cea care l-a vegheat, îngrijit şi dus peste tot, iar tatăl a avut şi are în continuare grijă de treburile gospodăreşti şi de animalele pe care le au în ogradă. Nu numai o dată, copilul a primit sprijin financiar din partea oamenilor cu suflet mare care i-au citit povestea în paginile ziarului nostru şi au donat, atât cât au putut, pentru a-l ajuta să treacă peste probleme de sănătate pe care le are. Şi a reuşit!… Însă în continuare are nevoie de bani pentru a putea să redevină, atât cât este cu putinţă, un copilaş normal.

Diagnosticat la 4 ani cu cancer la creier

În 2012, Dragoş Condescu a fost diagnosticat cu meduloblastom de fosă craniană (cancer pe creier) şi hidrocefalie. A fost operat, dar după intervenţia chirurgicală nu a mai putut să meargă şi să vorbească o perioadă foarte lungă. A făcut zeci de cure de citostatice şi radioterapie, plus nenumărate şedinţe de recuperare, însă după doi ani boala a recidivat. Medicii nu s-au mai încumetat să-l opereze şi au decis să urmeze doar cure de chimioterapie. Iar rezultatele au fost uimitoare. Tumorile s-au resorbit, iar băiatul a putut să-şi continue şedinţele de recuperare pentru care era nevoit să vină, periodic, la Bucureşti, la Clinica Nicolae Robănescu. “Este cumplit să nu ai bani să-ţi tratezi copilul în ţara ta. Am fost nevoiţi să mergem în Ungaria pentru curele de radioterapie, pentru că în România nu au vrut să i le facă fără anestezie, iar ser pentru anestezie nu exista în spital. Astfel încât am fost nevoiţi să cerem ajutor şi să plecăm în Ungaria”, spune Aniana Condescu, mama lui Dragoş.

Mama sa merge în fiecare zi cu el la şcoală

Au trecut deja ani buni de atunci. Dragoş luptă în continuare pentru a redeveni un copil normal. Din păcate însă, nu va mai fi niciodată la fel. Medicii i-au spus mamei că recuperarea va fi în proporţie de 80%. Femeia însă se mulţumeşte şi cu atât. Vrea să-şi vadă băiatul mergând din nou, ieşind la joacă împreună cu copiii de vârsta lui sau plecând alături de aceştia la şcoală, locul în care îi place extrem de mult. “La şcoală mă simt foarte bine. Îmi place tot ce învăţ şi ce fac acolo, însă îmi doresc mult să pot şi eu să vin aici pe picioarele mele, precum ceilalţi copii”, spune Dragoş, care la orele de religie pune mereu aceeaşi întrebare: “Doamne, pe mine când ai să mă faci bine?”

Băiatul este în clasa a II-a acum. Îi place şcoala mai mult decât orice. De aceea, în fiecare zi, mama sa îl duce la cursuri şi rămâne acolo cu el. “Eu sunt cea care ia notiţe. Şi asta pentru că el nu poate să scrie din cauză că-i tremură mâinile foarte rău. De curând, am împrumutat bani şi i-am cumpărat un triciclu care trebuie adaptat pentru nevoile lui. Şi asta pentru că îşi doreşte şi el să fie independent, nu să-l împing eu cu căruţul toată ziua. Rămâne de văzut cum o să reuşim să restituim bănuţii împrumutaţi”, adaugă femeia. Nemulţumirea cea mai mare a femeii este că primarul comunei în care locuiesc refuză, fără nici un motiv, să-i facă mamei carte de muncă. Mai exact, Aniana doreşte să devină asistent personal pentru băiatul ei, ceea ce este absolut legal, şi astfel să aibă un venit minim. Singurii bănuţi care le intră în casă lunar sunt cei pe care băiatul îi primeşte de la statul român. Este vorba de 1.070 de lei. De aceea, orice ajutor financiar este binevenit pentru băiatul de 9 ani. Cine doreşte să-l sprijine poate dona 2 euro prin SMS la numărul 8828, cu textul Dragoş. Pentru sume mai mari se pot face donaţii în conturile Fundaţiei Ringier.