Drama cântăreței Maria Loga. “Ultima suflare și-a dat-o în brațele mele”

„Părinții mei nu s-au înțeles niciodată. Eu nu am trăit niciodată cu tata în casă, pentru că ei eram veșnic în dispute. Tata s-a recăsătorit, dar nu am avut o relație tată-fiică. Ultima suflare și-a dat-o în brațele mele.

Primul meu soț a fost un om căruia îi plăcea viața, i-a plăcut să se distreze, să iubească. M-a înșelat, au fost episoade foarte multe. Eu în fiecare recreație eram la gardul școlii, mi-a luat fetele și le-a crescut cu amanta. Ei, 8 luni de zile, nu am văzut-o pe cea mică. Ne-am împăcat, a durat foarte puțin împăcara asta. El nu a terminat relația cu amanta, era mai pe furiș așa. Am mai suferit până în 1993 și nu am mai putut. Am luat hotărârea să mă despart de el pentru totdeauna, erau fetele mari, asta am și așteptat. Au rămas cu mine și cu mine sunt și în ziua de azi.

Apoi a venit al doilea soț (Constantin Măgureanu, n.r.) și a fost o perioadă frumoasă, am fost o familie liniștită, ne-am cunoscut în lumea cântecului. El a venit cu propunerea de căsătorie, dar i-am zis că nu sunt de acord cu așa ceva, pentru că era și o diferență de vârstă, dar a insistat. M-a cucerit cu bunătatea și cu liniștea lui. Soțul meu s-a îndrăgostit de o mireasă, a plecat de acasă și ea a divorțat la scurt timp.

El acasă s-a comportat ca un soț, ca un bărbat. E confirmat că partenera lui de viață era însărcinată atunci. După Măgureanu nu am mai vrut. Mama a suferit enorm și dacă stau să mă gândesc, cred că boala pe care a avut-o s-a declanșat și pe sistem nervos' a povestit Maria Loga, pentru Antena Stars.

