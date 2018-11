Mama Dianei Constantin avea numai 15 ani când a născut-o, motiv pentru care a decis să o lase la orfelinat. Mătușa ei a adoptat-o și i-a fost alături în cele mai importante momente.

„Leagănul copilăriei

2. Adopţia

Mama mea era un copil cu copil, avea doar 15 ani când eu am apărut, aşa că am ajuns într-un orfelinat, o a doua casă în care am locuit doar un an. Vârsta nu îmi permitea să înteleg de ce sunt atâtea feţe străine lângă mine şi de ce nu mai simţeam căldura mamei.

Universul meu atât de sigur nu mai există, eram doar eu, iar eu trebuia să construiesc un altul de la zero.

Doar că lucrurile au luat o întorsură. Am fost adoptată de mătuşa mea, femeia care avea să-mi reconstruiască tot ceea ce credeam că s-a darâmat. Si aşa a si făcut. Mi-a dăruit o nouă viaţa, o nouă casă, o nouă căldură sufletească de care să mă bucur.

Îmi aduc aminte doar zâmbetul ei larg, melodiile ce-mi gâdilau urechile şi îmi mângâiau sufletul. Îmi aduc aminte de mâinile mari ale tatei ce mă alinau de fiecare dată, rememorez fiecare plimbare pe bicicleta de acasă până-n oraş şi gustul dulciurilor pe care mi pe lua”, a scris Diana Constantin pe contul de socializare.

Recent, după ce Hannelore a menţionat-o pe Diana, fostă concurentă la „Insula Iubirii”, în emisiune, spunând că aceasta a mers în Thailanda pentru a se afirma, bruneta a venit imediat cu replica și a postat un mesaj dur pe Facebook.

