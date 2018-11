Elena Buzatu colaborează cu ziarul românesc „Hora”, iar o colegă de redacție a dezvăluit, pe o platformă de Internet, coșmarul prin care trece românca.

Impresionați de povestea tristă, zeci de oameni s-au implicat într-o campanie de strângere de fonduri pentru a o ajuta pe profesoara originară din Bârlad.

„Nu am curent, nu mai merge nimic – nici telefon, nici internet, nici Facebook, nici TV, nimic. Sunt izolată. Nu mai pot gândi. Spaima își pune ghearele pe inima mea. Mi-o strânge. Mă sufoc”, a povestit Elena Buzatu, o româncă emigrată în Statele Unite împreună cu familia ei de mai bine de 20 de ani.

Românca avea o casă în orașul Magalia din California. În momentul în care a început incendiul devastator, femeia era singură acasă. Deși are probleme cu un picior, Elena Buzatu a încercat să-și scoată mașina din garaj, însă nu a putut. Cea care a salvat-o a fost fiica ei, care se întorcea de la serviciu, conform vremeanoua.ro.

„Dar pe tot drumul de întoarcere, coborând către Chico totul părea un iad întunecat, apocaliptic, negru și rosu, de la focul și fumul care se ridica întunecând zarea până departe. Am văzut mai apoi niște imagini din Google Earth cu toate străzile care ardeau în Magalia și am văzut și strada noastră cuprinsă de foc, inclusiv casa noastră„, a povestit Elena Buzatu.

Românca spune că acum stă în casa unor prieteni dintr-un orășel învecinat. Agoniseala ei de-o viață s-a făcut, însă, scrum. Întreaga ei casă, amintirile din perioada în care a trăit în România, cărțile sale, toate au fost mistuite de flăcări.

„Și iar am simțit cum îmi fuge pământul de sub picioare amintindu-mi că am pierdut toate albumele cu poze, și cele pe hârtie fotografică, dar și pe acelea salvate pe memorii externe, mai ales pe acelea care ne aminteau de copilăria noastră, dar și a copiilor noștri, de viața noastră toată petrecută în Bârlad și în țară alături de familie, de prieteni, de colegi de muncă, de locuri dragi sufletului nostru pe oriunde ne-a călcat piciorul”, a mărturisit românca.