Adrian Roman este portar la formația Olimpia Aiud, din campionatul județean Alba, iar recent a aflat că fiul său, Robert, în vârstă de 14 ani, a fost diagnosticat cu leucemie, a informat ziarulunirea.ro.

„Parcă ne-a lovit un trăznet la mijlocul lunii septembrie! Robert a simțit o durere în zona inghinală și a plecat de la școală direct la Urgențe la Alba Iulia. Inițial s-a vorbit de apendicită, dar apoi au fost alte investigații, am ajuns la Sibiu, unde, după un RMN, diagnosticul a fost tumoare malignă osoasă, se vedeau petele pe oasele bazinului!

Am ajuns la Cluj-Napoca, la alți medici, iar prin 15 octombrie, dacă nu greșesc, după două RMN-uri, două CT-uri și două biopsii, verdictul a fost crunt: am aflat că Robert are leucemie”, a spus Adrian, antrenorul' din teren al grupării aiudene.

Colegii l-au ajutat

Colegii de la Olimpia i-au donat colegului Adi Roman ultima primă de joc primită.

„Le sunt recunoscător băieților că sunt alături de mine, am aflat numai în vestiar, înaintea jocului, de mesajul pregătit. M-au îmbărbătat, îmi dau putere să lupt pentru Robert și să ne ducem crucea până la capăt”, a spus goalkeeperul în vârstă de 39 de ani.

