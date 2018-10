Ela Crăciun s-a externat la două zile după ce a născut

Vineri seară, Ela a fost condusă spre casă de soțul ei și de cei doi copii, Alex și Alesia, alături de care a petrecut weekend-ul în formula completă. Bebelușul de doar patru zile s-a acomodat rapid cu locul în care își va petrece cei mai frumoși ani ai copilăriei.

„Am petrecut doar trei zile în maternitate. Miercuri după-amiaza a avut loc nasterea, vineri seara deja eram acasă. Au fost trei zile pline de emoție. Toate sentimentele la care m-aș putea gândi: nerăbdare, curiozitate, bucurie, mirare, calm, satisfacție, fericire. Am un băiețel frumos și sănătos. Este lumina ochilor mei. Sentimentul de a-ți ține pentru prima dată în brațe copilul nu poate fi înlocuit cu nimic. Vineri seara am ajuns acasă. Camera a fost plină cu flori și mesaje de felicitare. Am petrecut weekendul în familie în formula completă. Frățiorii lui cei mari sunt foarte curioși și vor să petreacă cât mai mult timp cu el. M-a binecuvântat Dumnezeu cu o familie frumoasă și unită. Sunt recunoscătoare!', declară Ela Crăciun.

Ela Crăciun a adus pe lume miercuri un băiețel, cel de-al treilea copil al său. Micuțul a avut la naștere 2,760 kilograme și 50 cm și a primit din partea medicilor nota 10. Vedeta TV a apelat la nașterea naturală, la fel cum au venit pe lume și primii săi copii, Alex și Alesia.

Citește și

Joc pe calculator despre discriminare. Cine ajunge primul la finish: homosexualul, romul, punk-istul sau corporatistul?