„Iau cardul pe care nu l-am mai folosit de anul trecut din octombrie cu bani de la spectacole și plec cu nepoata acum câteva zile să mergem la cumpărături. Mergem la mall și am zis că iau de pe card, se duce, iar eu rămân în mașină. După câtva timp, mă sună „mamaie nu ai niciun leu, mamaie nu e nimic”. Închid mașina, îi spun că nu știe să umble, haideți să ne uităm”, povestește artista.

Elena Merișoreanu a cerut ajutorul unui angajat al băncii. „Dati-mi cartea de identitate, aveti poprire pe toate conturile aveti o datorie la Fisc de la sectorul 2 unde eu nu mai stau de 40 de ani”, a povestit Elena Merişoreanu la România TV

„În 1982 am vândut o mașină, nu e radiată. Acum 4 ani am primit o scrisoare în care mi-a zis să le fac o vizită la Fisc. Nici nu mai trăiesc oamenii ăia la care am radiat-o trebuie să scot din circulație, duerază până îmi deblochez conturile, dar nu le las banii nici daca mor, mai bine îi dau la niste copii”, a povestit Elena Merișoreanu.

