Elevii chiulangii din Târgu Jiu au fost căutați cu Poliția prin barurile din oraș, iar scuzele inventate în fața oamenilor legii au fost care mai de care mai originale. „Noi am avut «Săptămâna Altfel» și acum am zis să ne recreăm” a spus unul din copiii prinși cu mâța-n sac. Alibi-ul fiecăruia a fost verificat de polițiști, care au sunat directorii școlilor unde învață!

Elevii din municipiul Tg. Jiu care se aflau în baruri, luni la prânz, în loc să fie la școală, au fost încolțiți de o acțiune surpriză a polițiștilor. Tinerii au fost înconjurați, legitimați și luați la întrebări de oamenii legii, iar scuzele inventate au fost din cele mai neobișnuite. „Noi am avut «Săptămâna Altfel» şi acum am zis să ne recreăm. Am făcut ceva despre Ecaterina Teodoroiu, iar acum am venit la biliard. Poliţiştii ne-au luat datele, nu e nicio problemă, că doar nu am făcut ceva rău. Nu consumam alcool, nu făcea nimeni scandal, nu văd de ce să ne facem vreo grijă”, a explicat unul dintre elevii legitimaţi, pentru pandurul.ro.

Elevii, verificați la director

Oamenii legii au fost surprinși să constate că într-un alt local, doi elevi chiar își făceau temele, înconjurați de cafele sau sucuri. Nici unul dintre ei nu a fost prins consumând băuturi alcoolice, dar fiecare în parte a fost verificat la conducerea instituției de învățământ unde învață, pentru a verifica dacă chiuliseră de la ore.

