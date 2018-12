Ellie White, vacanță de vis la Târgul de Crăciun de la Viena

Așa de face că, alături de partenerul ei de viață, Ellie a petrecut un weekend prelungit într-unul din cele mai frumoase orașe din Europa, lăudat pentru modul în care este decorat pentru sărbătorile de iarnă. Astfel au ajung la Târgul de Crăciun din Piața Primăriei (Rathausplatz), unde au gustat din preparatele tradiționale vieneze și au patinat pe gheața patinoarului în aer liber.

Era o atmosferă de basm. Totul luminat feeric. M-am dat în carusel, ca un copil, am admirat caleașca trasă de reni, copacii împodobiți și aranjamentele luminoase spectaculoase. Am ajuns apoi la Târgul Imperial de Crăciun din Michaelerplatz. Am colindat căsuțele din lemn și ne-am răsfățat cu turtă dulce și băuturi calde. Era destul de frig, dar atmosfera aceasta frumoasă ne-a făcut să uităm de câte grade erau afară. Unul din locurile mele preferate este piața Catedralei Sfântul Ștefan. Și acolo era amenajat un târg de Crăciun foarte frumos. În altă zi am ajuns și la Palatul Schonbrunn, care este pur si simplu spectaculos. Am ajuns apoi și în parcul de distracții Prater unde, la fel, era amenajat un târg de Crăciun foarte frumos. Spre deosebire de alte vacanțe, nu am făcut mult shopping, ci ne-am bucurat de fiecare clipă petrecută împreună, de întreaga atmosferă de basm în care am ajuns. Ne-am luat această mini-vacanță acum, la mijlocul lui decembrie, pentru că apoi, de la Crăciun până după Revelion, voi avea multe concerte și voi fi mai mult pe drum, în țară, de la o localitate la alta. Sper ca după Revelion, în ianuarie, să ne mai alocăm câteva zile pentru o vacanță, de această dată, într-un loc mai cald', declară Ellie White.

