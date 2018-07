Șeful Space X a publicat o serie de videoclipuri pe Twitter prin care explică cum se poate construi un submarin personalizat, de dimensiuni mici, pentru a se strecura prin tunelurile peșterii și a transporta câte o persoană o dată.

Some good feedback from cave experts in Thailand. Iterating with them on an escape pod design that might be safe enough to try. Also building an inflatable tube with airlocks. Less likely to work, given tricky contours, but great if it does.

