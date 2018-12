În momentul în care dansul l-a dus în afara țării, până în America, primul gând al lui Emil Rengle a fost acela de a petrece un Crăciun la New York, imaginându-și că totul este la fel de magic ca în filmul „Singur acasă”. Din păcate, experiența de acolo nu se compară deloc cu starea pe care i-o dă Crăciunul în România, cu ai lui. Așa că s-a întors dezanmăgit.

„Sunt foarte tradiționalist, din punctul ăsta de vedere. Și în ziua de azi, prietenii mei din copilărie, din Oradea, sunt tot prietenii mei cei mai buni și nu există Crăciun în care să nu mă duc la Oradea, în Bihor și să nu mergem la colindat pe la părinți. Ne bucurăm de sărbătoarea asta. Mi se pare foarte frumos că avem această cultură de a colinda, de a merge unii la alții și, până la urmă, de a împărtăși bucurie. Bineînțeles că ne și îmbătăm cu vin fiert, dar asta este partea a doua”, ne-a spus Emil Rengle.

Emil Rengle a vrut un Crăciun ca-n „Singur acasă” pentru a-și da seama că cel din România e cel mai frumos

Dansatorul ne-a mărturisit că i-a fost de ajuns un singur Crăciun departe de ai lui pentru a-și aprecia și mai mult familia și pe cei dragi.

„De când eram mic mi-am dorit să petrec Crăciunul în New York. De când cu filmul «Singur acasă», în care am văzut toată nebunia de acolo, cu colindători, cu brazi imenși, cu bogăție. O dată am reușit să-mi îndeplinesc acest vis, dar nu a fost așa cum îmi imaginam. Într-adevăr, e foarte frumos, dar și puțin fals. Țin minte că atunci am primit cadou o bluză de brand, destul de scumpă, dar nu asta e ideea, ideea e că înainte cu trei ani primisem o bluză croșetată de mama și când am primit bluza de la mama i-am zis să nu-mi mai facă, că oricum nu le port. După 3 ani, mă aflam în New York cu bluza scumpă și era așa lipsit de sentiment totul! Mă gândeam că aș da orice să primesc bluza de la mama și să o iau în brațe și să-i zic că vreau să primesc în fiecare an o bluză de la ea, pentru că știu că a pus toată dragostea acolo”, ne-a mai spus câștigătorul de la „Românii au talent”.

VIDEO: Bogdan Sorocan

Citește și:

VIDEO/ Cam câte cuvinte nespuse cuprinde o îmbrățișare? În prag de Crăciun, am stat trei ore la Sosiri, în aeroport și-am văzut zeci de chipuri ale fericirii