Emilia Șercan: „Au încercat să mă compromită. Mă gândesc că au plantat pagini în dosarul meu de licență”

Emilia Șercan, cunoscută drept „vânătoarea de plagiate” a fost astazi la dezbaterea stiricurate.ro. Cineva i-ar fi plantat pagini în teza de licență ca să o compromită. Dar pentru asta e hotărâtă să lupte.

Emilia Șercan este doctor. A obținut un doctorat în comunicare publică. Și ultimii ani din viață – în afara timpului dedicat studenților la Facultatea de Jurnalism și Comunicare Publică – i-a alocat investigațiilor pentru demascarea plagiatorilor, după cum ea însăși recunoaște. Doctoratul i-a permis să recunoască falsurile evidente, ale imposturii academice, lipsa de rigoare, scurtăturile.

„Nu este o luptă personală. Nu am făcut un scop din culpabilizarea unui sistem oricum defect. Ar fi fost o nebunie să-mi închipui că aş putea să fac lucrul ăsta ştiind că sunt singură împotriva tuturor: împotriva sistemelor de inteligence şi militar, împotriva clasei politice şi împotriva mediului academic. Am încercat doar să arăt cât de profund ne afectează plagiatul, cât de tare ne distorsionează valori şi repere. Nu am scris pentru faimă, glorie sau recunoaştere publică. Am scris pentru că asta face un ziarist de investigaţie-descoperă ilegalităţi şi le face publice”, scrie Emilia Șercan în „Fabrica de doctorate”.