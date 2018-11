Emisiunea, difuzată în timpul săptămânii pe intervalul 14:000 – 16:00, a revenit în grila Antenei 1 la începutul lunii octombrie, cu un format schimbat față de prima parte a acestui an. Pe lângă partea de talk-show, a fost introdusă și o componentă de reality-show.

Ideea emisiune era ca un burlac trebuia ca, pe parcursul a două săptămâni, să aleagă dintre cele patru femei aflate în casă, una dintre ele fiind singură, iar celelalte aflându-se deja într-o relație. La final, dacă burlacul ghicea care este fata singură, primea 5.000 de euro.

Conform Pagina de Media, emisiunea adunat, totuși, audiențe foarte mici. În luna octombrie, la nivel național, avea un rating de 1,3. În mediul urban, emisiunea avea un rating asemănător, iar pe publicul comercial de 0,9. Emisiunea a fost 'bătută' de La Măruță (Pro TV) și Teo Show (Kanal D).

„Așa este! Proiectul 'Totul pentru dragoste' (în varianta modificată) se termină vineri. Televiziunea înseamnă experiențe, riscuri, căutări, încercări și, de cele mai multe ori, reușite! Am avut experiența de a prezenta emisiuni diverse, de la Revelioanele La Hanu Mirelei', reality-show-ul 'Mireasă pentru fiul meu', până la emisiuni grele ca și conținut afectiv și de anchetă socială, precum 'Acces Direct'. Cu toate am fost, de cele mai multe ori, lideri de piață. Însă am și experiența eșecului! Asta nu mă face mai slabă! Dimpotrivă! Am trecut prin toate stările și prin foarte multe formate și am înțeles ce mi se potrivește și ce nu mă reprezintă. Experiența și satisfacțiile mele în televiziune sunt ale mele și nu mi le poate lua nimeni! Vă mulțumesc că mi-ați fost alături necondiționat! Ne vom vedea anul viitor, sper, cu formate mult mai performante și mai potrivite mie! Până atunci vă voi ține la curent cu tot ce e mai frumos și palpitant în viața mea, pe blogul personal. Vă mulțumesc încă o dată, pentru că mi-ați dăruit cele mai frumoase satisfacții profesionale din ultimii ani”, a scris Mirela Vaida pe pagina ei de Facebook.

