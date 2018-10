Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că guvernul Dăncilă a votat tăierea fondurilor pentru despăgubirea fermierilor afectați de pesta porcină

Europarlamentarul Siegfried Mureșan (foto dreapta) a criticat poziția Guvernului Viorica Dăncilă într-un comunicat, preluat de g4media.ro.

„Guvernul Dăncilă sabotează orice șansă ca fermierii români afectați de pesta porcină africană să fie despăgubiți din fonduri europene! Guvernul României a votat în Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea alocărilor pentru fermierii afectați de pesta porcină africană (PPA) în Bugetul UE 2019, la o săptămână după ce solicitasem în Parlamentul European creșterea cu 110 milioane de euro a alocărilor pentru PPA în bugetul UE de anul viitor.

În data de 30 august a.c., am depus în Parlamentul European două amendamente la proiectul de buget al Uniunii Europene pentru 2019 în care solicitam alocarea, în total, a 110 milioane de euro pentru despăgubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectați de pesta porcină africană, inclusiv fermierii din România.

Dintr-un document oficial obținut ieri de la Consiliul UE am aflat că, în data de 4 septembrie a.c., deci la aproape o săptămână după amendamentele depuse de mine, Guvernul a votat în Consiliu tăierea fondurilor pentru pesta porcină. Concret, Executivul condus de Viorica Dăncilă a votat alocarea a zero euro către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectați de pesta porcină africană, acolo unde eu solicitasem 100 de milioane de euro. Mai mult, Guvernul Dăncilă a votat și pentru reducerea cu 8,5 milioane de euro a alocărilor pentru măsuri de urgență de combatere a bolilor la plante și animale în Uniunea Europeană, față de propunerea inițială a Comisiei. La acest capitol, eu am solicitat o creștere de 10 milioane de euro.(…)

Este clar că principalul obstacol pentru obținerea acestor alocări către fermierii păgubiți este însuși Guvernul României care, cu 3 luni înainte de preluarea Președinției Consiliului UE, se arată incapabil de a pune pe agenda europeană o problemă de maxim interes pentru România.'

Europarlamentarul a precizat că forma finală a bugetului UE va fi adoptată la finalul lunii noiembrie și promite că se va opune Guvernului României și va susține interesele fermierilor români.

Sursa foto: hepta.ro