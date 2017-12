Dragoș Dolănescu a făcut mărturisiri despre ultima petrecere, alături de tatăl său dar și despre obiceiurile din țara în care trăiește, Costa Rica.

În noaptea trecerii dintre ani, se vor împlini fix zece ani de când Dragoș Dolănescu a petrecut pentru ultima oară Revelionul în România.

”Casa din Caimatei a fost plină, așa cum îi plăcea tatălui meu să petrecem. Am fost toată familia, dar și mulți prieteni. De atunci nu am mai făcut Revelionul în România. Nici nu mai am de ce, dacă tata nu mai este”, a mărturisit Dragoș Dolănescu pentru Libertatea.