EXCLUSIV/Motivul pentru care mormântul lui Iurie Darie e plin de coroane. Anca Pandrea: ”Am fost la el”

Vărul actriței a murit recent, iar de atunci mormântul lui Iurie Darie e plin de coroane. Bărbatul a fost îngropat în aceeași criptă cu regretatul actor.

Anca Pandrea este din nou în doliu, la cinci ani de la dispariția lui Iurie Darie.

Vărul său, în vârstă de 78 de ani, a murit în accident de mașină, în timp ce se ducea să aducă vin de la Focșani, cu ocazia sărbătorilor. Bărbatul a fost îngropat în cripta familiei, unde se află și regretatul actor. Cum încă de la înmormântarea acestuia nu au trecut încă 40 de zile, mormântul lui Iurie Darie e plin de coroanele aduse în memoria bărbatului careși-a pierdut viața în urma tragicului accident. ”Am fost miercuri și i-am dus lumină lui Iura al meu. E plin de coroane. Vărul meu a murit. Avem criptele împreună. El și Iura se sfătuiau mereu. Era inginer constructor”, a mărturisit Anca Pandrea pentru Libertatea.

Evită să meargă la cimitir când e plin de cerșetori

Anca Pandrea a mai spus că de ceva timp nu mai merge la cimitir în prima zi când este sărbătoare sau în prima zi a noului an. ”E plin de cerșetori atunci. De aceea evit”, a adăugat aceasta. Altfel, actrița a mai mărturisit că de fiecare dată, în primele zile ale unui an nou, se simte foarte rău. ”Nu am cuvinte. Mă gândesc mereu că a mai trecut un an fără puiul meu”, a spus aceasta.

