Sunt tineri, ambițioși, muncesc mult, fac bani și nu au doar un singur job. Cam așa pot fi caracterizați oamenii care se află în spatele unor conturi de Instagram cu zeci de mii de followeri. În weekend, cei mai buni dintre ei și-au dat întâlnire la InstaFestival, un eveniment organizat la Dumbrava Vlăsiei, lângă București. Sunt rare momentele în care starurile din online se întâlnesc pentru a socializa, dar toți cred că acestea sunt cele mai importante momente pentru că au posibilitatea să se cunoască mai bine, dincolo de pozele frumoase de pe Instagram. Am stat și noi de vorbă cu ei, mai exact cu patru dintre cei mai apreciați creatori de conținut de pe această rețea de socializare. Carmen Negoiță, Mihaela Sava, Radu Niță și Dan Posea au muncit în ultimii ani pentru a strânge un număr impresionat de urmăritori. Temele pe care le abordează sunt diferite: lifestyle, cooking, turism și acțiuni interese de promovare a României. Iată poveștile de succes ale celor mai cunoscuți români de pe Instagram.

Puterea fotografiei pe Instagram

Dintre cei patru tineri pe care i-am intervievat, Carmen Negoiță are cei mai mulți urmăritori pe Instagram, pe 70.000. Face parte acum din categoria oamenilor puternici din online, care pot influența deciziile fanilor săi prin puterea exemplului personal. Totuși, Carmen spune că nu își dedică tot timpul activității de pe această rețea de socializare.

”Sunt un blogger de lifestyle și nu doar atât. Îmi place mie să spun că am mai multe joburi, un alt job este funcția de mamă, iar celălalt este un restaurant cu mâncare sănătoasă. Treaba aceasta cu Instagramul a început să ia amploare acum trei ani și a reușit să crească foarte, foarte mult. A devenit, cred eu, o platformă mult mai importantă ca Facebook. Eu pun poze de lifestyle pentru că nu pun doar de fashion, pun și de travel, beauty, toate locurile în care merg, cu ce mă îmbrac, ce descopăr, ce produse noi, absolut tot ce fac în viața de zi cu zi încerc să postez și pe Instagram, bineînțeles, în măsura în care permite și timpul”, spune Carmen, care explică că există și oameni care nu agreează postările sale, dar ne povestește că a învățat să gestioneze și mesajele negative.

De când postează fotografii pe Instagram a aflat că naturalețea este drumul spre succes.

”Pozele reale au succes. Sunt oameni care își prelucrează excesiv pozele, dar e important să pui puțină lumină, puțin contrast, să faci puțină prelucrare, dar o prelucrare ușoară, nu să-ți modifici trăsăturile total. Pozele să fie cât mai naturale, în timp real, din locurile în care mergi”, susține Carmen Negoiță

Un cont cu peste 70.000 de urmăritori îi aduce și venituri în plus. Se poate și mai bine, spune Carmen.

”Fac și bani din asta. Poate să fie un business în momentul în care îți dedici foarte mult timp. Sunt bloggeri care fac asta full-time și fac destul de mulți bani. Eu fac bani, dar nu pot să spun că am atins capacitatea și să fac constat bani din asta. Poți să faci bani în momentul în care ești real, în momentul în care ești veridic, în momentul în care oamenii te plac și își găsesc inspirație în ceea ce tu și în ceea ce spui, și se inspiră de la noi, folosind ceea ce noi le recomandăm.”

Spre deosebire de Carmen, Mihaela Sava, cunoscută pe Instagram sub numele de @prajiturela, are un cont mai mic, dar în continuă creștere. Ea se dedică gătitului. Nu are un restaurant, tot ce fotografiază face în bucătăria de acasă sau acolo unde este invitată. A devenit celebră pentru felul în care arată prăjiturile sale.

”Nu i-am dat așa de mult credit la început. Am spus că e un loc în care pui poze. Apoi am descoperit cât de important este să arate bine feed-ul asta de Instagram și nu știu dacă pare că se muncește sau nu, dar se muncește foarte mult. Dacă vrei ca feed-ul tău să arate bine, ca publicul tău să aibă ce vedea, atunci de mult de muncă. Sunt oameni care pun poze la întâmplare, am făcut și eu asta la început. Acum recunosc că le pun foarte calculat. (…) Locul în care gătesc este o bucătărie care are o lățime de doi metri și ceva și o lungime de patru metri, acasă la mine, Gătesc pentru mine și pentru soțul meu sau pentru prieteni, când vin la masă”, ne povestește Mihaela.

Nu este un bucătar profesionist pentru că face asta mai mult în timpul liber, de profesie este traducător profesionist de limba maghiară. Spune că a învățat în timp secretele Instagramului.

” Folosesc un filtru. Trec fiecare poză printr-un filtru, un filtru dintr-o aplicație, pentru ca toate pozele să fie unitare, prietenoase cu ochiul. Eu am observat că pe mine mă atrag conturile care arată așa și am că dacă mie îmi place, atunci de ce să nu fac și eu la fel”

Care au fost cele mai de succes poze?

”Cel mai mare succes îl au pozele cu cartofi. Cred că toată lumea iubește cartofii și am pus o poză în care făceam cartofi wedges, tăiați în patru, care nu erau făcuți în ulei, ci la cuptor. Atunci, am observat că au avut foarte mare succes”, spune amuzată Mihaela.

România, promovată de tineri pe Instagram

Radu Niță deține trei dintre cele mai de succes conturi de Instagram din România și nu postează despre modă sau fitness, ci despre România. Conturile romaniapitorească, ig_românia și discoverbucharest au împreună peste 150.ooo urmăritori. Acolo sunt postate numai fotografii cu peisaje și locuri din țara noastră.

”Rezonam și eu cu acest subiect, plăcându-mi foarte mult să călătoresc, să fac tot felul de poze. La început, când m-am apucat de Instagram, mi-au foarte mult pozele făcute de cei din afară, din țări precum Canada, Islanda, Germania. M-au atras fotografiile de peisaj. Am văzut că și la noi sunt foarte mulți fotografi care fac genul asta de poze, dar care nu erau distribuite îndeajuns, așa cum le vedeam pe cele din afară. Ajungeam să văd o fotografie pe foarte multe conturi. Am zis că și la noi trebuie să facem o chestie de genul asta pentru a putea fi cât mai vizibile, să încerc să le adun pe toate într-un loc și să fac un fel de atlas al României cât mai frumos”, spune Radu Niță

Conturile lui Radu sunt și pe placul străinilor.

”Străinii am văzut că interacționează foarte mult pe aceste conturi, chiar și prin comentarii. Au spus că România va fi pe lista lor de călătorii în perioadele următoare. Mă gândeam: ”Până acum nu ați fost convinși, dar ați văzut aceste fotografii și luați în considerare. Asta e super bine”, susține Radu

O altă poveste de succes este cea a lui Dan Posea, un tânăr de 25 de ani care și-a transformat visul din facultate în realitate. El a deschis contul de Instagram ”Promovez România ”.

”Contul de Instagram l-am ridicat în circa doi ani de zile. A fost, de fapt, lucrarea mea de licență pe care am transpus-o în Instagram și în partea asta de digital. Eu am terminat facultatea de Geografie din cadrul Universității București, specializarea Turism, și am spus ”ce-ar fi să promovez România prin intermediul unui cont de Instagram și prin intermediul altor fotografi”, deoarece nu avem cum să o promovez singur și să creez zi de zi conținut din țară. Așa a luat naștere proiectul ”Promovez România”. Noi avem ca și public țintă undeva 25-35 de ani. Lumea apreciază foarte mult peisajele, arhitectura, orașele vechi, orașele cu istorie, nu sunt foarte interesați de partea asta de modern și vor cât mai mult să vadă backgroundul asta istoric al locurilor noastre, să fie cât mai pitorești”, ne spune Dan.

Dan și alții ca el au reușit să facă cunoscută România peste tot în lume. În schimb, statul român i-a ignorat.

”Am fost și eu la început cu proiectul la cei de la minister (N.r. Ministerul Turismului ) și nu m-au băgat în seamă, cu toate că trecusem și eu pe acolo într-un internship. Au spus că nu au bugete. Eu îmi văd de pătrățica mea și promovez cum știu mai bine țara și o fac zi de zi, nu doar de 1 decembrie”, susține creatorul ”România pitorească”

Potrivit Zelist Monitor, în luna martie existau 1.043.000 conturi de Instagram în România. Luna trecută au fost postate aproape 1.500.000 de fotografii care au primit 4.500.000 de comentarii și 195.000.000 de milioane de like-uri.

