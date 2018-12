Experiență inedită pentru Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în Sri Lanka

Pentru ca experiența lor să fie cât mai reală, cei doi încearcă să trăiască așa cum o fac localnicii. Acesta este motivul pentru care încă de când se aflau în Sri Lanka au început să poarte sarong, obiect vestimentar care este specific bărbaților, format dintr-o bucată tubulară de material care se leagă în jurul taliei. Sarong-ul le-a fost de altfel folositor și atunci când au vizitat diverse temple sau spații religioase, pentru că nimeni nu are voie să intre în ele cu genunchii descoperiți. În plus, acestea sunt foarte lejere și sunt o alegere perfectă pentru temperaturile ridicate din aceste zone. Pe lângă sarong, cei doi au încercat și costume de dans tradiționale din Sri Lanka, pentru a putea exemplifica mai bine poveștile pe care le vor spune celor aflați în fața micilor ecrane. Odată ajunși în India, experiențele s-au diversificat. Prima oară au încercat machiajul super colorat specific dansului kathakali, unul din principalele dansuri indiene, cu o vechime de peste 3 secole. Pe măsură ce au înaintat pe Drumul Elefantului, a venit momentul să poarte și turbane, un obiect vestimentar specific Sikhism-ului, religie monoteistă născută în Punjab, stat aflat în nordul Indiei. Pentru adepții acestei religii, turbanul are o mulțime de simboluri: onoare, curaj, respect, valori morale și purtarea lui este obligatorie.

Drumul Elefantului continuã prin India, iar Liviu și Andrei sunt curioși, dar și speriați de ce urmează să mai descopere. Chair dacă în noul sezon Asia Express au trecut de la concurenți la coprezentatori, experiențele de care au parte le aduc aminte de ce au trait în sezonul trecut.

