Adolescenta de 17 ani spune că este pasionată de biologie încă din gimnaziu, mai exact în clasa a VII-a, când s-a calificat la olimpiada națională de biologie. Încă de atunci, Luciana a stabilit că vrea să devină medic, scrie Obiectiv Vocea Brăilei.

După ce a terminat ca șefă de promoție cu media 10 la școala generală, Luciana s-a calificat, în clasa a IX-a, la faza națională a olimpiadei de biologie. Încă din clasa a X-a a vrut să afle dacă există vreo legătură între folosirea telefoniei mobile și efectele radiațiilor asupra sănătății.

„M-am uitat în jurul meu şi am văzut această dependenţă de telefonie mobilă, de tot ce înseamnă gadget-uri. Şi atunci mi-am dat seamă că ar fi o tematică bună pentru proiectul meu şi alături de doamna profesoră Mimi Iosif am ales ca acesta să fie tema”, a explicat eleva, conform sursei citate.

Eleva a urmărit felul în care este influențată starea de sănătate din cauza utilizării telefoanelor mobile.

„Am studiat incidenţa bolilor din cadrul Colegiului Naţional «Gh. M. Murgoci». Am mers la cabinetul medical şi m-am documentat de bolile elevilor din perioada 2004-2017. Am împărţit apoi rezultatele pe categorii de boli şi am observat că incidenţa acestora este din ce în ce mai mare. Spre exemplu, cazurile de scolioză, care pot fi determinate şi de poziţiile noastre incorecte de la calculator şi telefonul mobil, am descopertit că au crescut. De la un singur caz în 2004, la 169 în 2017. Un alt exemplu sunt problemele de vedere ale elevilor. De la 4 cazuri de miopie în 2004, au ajuns la peste 100 în 2017. Se poate observa asta, căci lumea poartă din ce în ce mai des ochelari”, a menționat adolescenta.