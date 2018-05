Poliția canadiană a confirmat informațiile potrivit cărora un dispozitiv exploziv improvizat a explodat la un restaurant din Ontario.

Peel Regional Police a publicat un mesaj pe Twitter în care arată că două persoane au intrat restaurant și au detonat un dispozitiv explozibil improvizat. ”Doi suspecți au participat la scenă, au detonat un dispozitiv exploziv improvizat în restaurant. Mai multe persoane rănite au fost duse la spitalul local, iar trei dintre aceștia sunt în stare critică, fiind transportați la Toronto”, se arată în mesajul de pe Twitter.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6

