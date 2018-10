Facebook lucrează la o pereche de ochelari inteligenți

Facebook dispune deja de o investiție masivă în domeniul realității virtuale, după preluarea Oculus în 2014 cu 3 miliarde de dolari. De altfel, Oculus s-a aliat în acest an cu Xiaomi pentru lansarea unor căști de realitate virtuală care să nu necesite conectarea la un calculator.

Acum, Ficus Kirkpatrick, directorul unității de realitate augmentată, a confirmat pentru sursa citată că Facebook lucrează la un astfel de produs. Acesta a afirmat că vrea ca acești ochelari să devină realitate.

În 2016, la conferința F8, Mark Zuckerberg – cofondator și director general al Facebook – anunța că realitatea augmentată este scopul final al companiei sale.

În timp ce în realitatea virtuală (VR) ești total cuprins de o lume nouă, generată de software, în realitatea augmentată (AR) se juxtapun elemente ale realității cotidiene, fizice, cu elemente generate de software, precum hărți, direcții, informații suplimentare.

Fresh off the heels of its first hardware launch, Facebook’s Fiscus Kirkpatrick says the company is also working on an AR headset https://t.co/AS8IMIO56b #TCARVR pic.twitter.com/eWW6JX22yc

— TechCrunch (@TechCrunch) October 24, 2018