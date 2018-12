„Eu, de fapt, am vrut să avem o relaţie împreună. Am stat două săptămâni împreună, timp în care eu am plecat din ţară. După ce am plecat din ţară el a avut un comportament foarte ciudat faţă de mine. Cât timp am fost acasă, el nu a avut acest comportament. Când am plecat din ţară a început cu înjurături, ameninţări. Se ducea la mine la societate şi dădea angajatele afară, le lua cheile. Am venit în România. I-am explicat clar că nu mai avem cum să fim împreună în condiţiile în care el avea un astfel de comportament. Nu sunt pentru mine lucrurile astea”, a declarat femeia, potrivit Observator.

Ulterior, ea a oferit mai multe detalii despre momentul în care s-a produs atacul.

„În ultima seară, când eu aveam avion la 05.00 dimineaţa, a venit să mă ducă la aeroport. Eram la societate. I-am spus că nu are rost să mă ducă el la aeroport pentru că nu ne leagă nimic. Nimic absolut. Şi nu avea pentru ce să mă ducă la aeroport”, arată femeia, care adaugă că totul s-a petrecut la ora 02.30.

Victima arată că, înainte să plece la aeroport, mai avea câteva documente de terminat la firma ei.

„Eram la societate să mai termin ceva documente, ca să las societatea în regulă. Şi el a venit. A dat în mine în birou, imagini care nu se văd pe cameră. I-am spus să plece că altfel chem firma de pază. Nu a vrut să plece iniţial, iar apoi când a vrut să plece, pe drum spre uşă, m-a lovit. Exact ce se vede pe imagini”, a mai precizat femeia, potrivit Observator.tv.

Totodată, tânăra mai arată că a judecătorii au emis un ordin de restricție împotriva agresorului, însă acest lucru nu l-a împiedicat pe bărbat să o caute. Chiar și după ce cazul a ajuns pe masa instanței, el tot o amenința cu moartea.

„Este un om foarte violent. A mai avut un ordin de protecţie, de la fosta lui iubită cu care a avut o relaţie de 3-4 ani. Acum am obţinut şi eu un ordin de protecţie în urma a tot ce s-a întâmplat. El, în momentul de faţă, a încălcat ordinul de protecţie de trei ori. Am dovezile şi am trimis la Poliţia din Domneşti. Şi la Judecătoria Cornetu, acolo unde s-a obţinut ordinul de protecţie. Chiar în această dimineaţă, la ora 06.00, m-a sunat şi m-a ameninţat. Acum o săptămână el a făcut un accident. Era beat, a plecat de la locul faptei şi i s-a luat permisul şi atât. Mă ameninţă continuu. Că mă omoară. Înainte de toate aceste lucruri, am primit ameninţări că dacă îl părăsesc o să îmi arunce cu acid pe faţă”, mai spune femeia, potrivit sursei citate.

FOTO: CAPTURĂ VIDEO