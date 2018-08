Incidentul a avut loc într-un apartament de tip familial din Balș în care sunt îngrijiți șase copii cu nevoi speciale, aflați în plasament, scrie observator.tv.

O fetiță a fost lovită și trasă de păr de o femeie care trebuia să aibă grijă de cei șase copii din centrul de plasament. Bătaia a fost filmată de unul dintre minori, iar imaginile au ajuns și în posesia Direcției pentru Protecția Copilului care a demarat o anchetă.

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt, Rădiţa Piroşca, a declarat că îngrijitoarea a spus că a recurs la acest gest după ce fetița ar fi scuipat-o, conform gazetanoua.ro.

„Am intrat în posesia filmuleţului, iar ieri am fost cu managerul de caz şi cu şeful de serviciu şi am vorbit cu copiii şi tot ieri am demarat deja ancheta, conform legii, de cercetare disciplinară. Am suspendat activitatea doamnelor de acolo pentru a nu influenţa ancheta şi bineînţeles că am informat organele penale pentru rele tratamente aplicate minorului. Este un copil cu dizabilităţi care uneori, din cauza afecţiunilor, are ieşiri agresive. Doamna spune că a scuipat-o, că ţipa şi că a acţionat aşa cum nu trebuie să acţioneze nicio persoană cu niciun copil, cu atât mai mult personalul care lucrează într-o instituţie de gen asupra unui copil. Din punctul meu de vedere, este intolerabil. Nu există scuză pentru un astfel de comportament”, a declarat Piroşca.