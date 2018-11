Fetița care a devenit simbolul crizei din Yemen a murit de malnutriție

Fotografia cu Amal întinsă pe patul de spital într-o clinică mobilă UNICEF din Aslam, i-a adus lui Tyler Hicks premiul Pulitzer 2018, dar a și atras un semnal de alarmă asupra situației îngrozitoare în care se află copiii din această țară măcinată de un război groaznic.

Fotografia clară a unui astfel de copil mic suferind de malnutriție acută gravă a fost emblematică pentru războiul civil brutal care a împins milioane de oameni la pragul foametei.

Fetiței, Mariam Ali, a declarat pentru Times, că este devastată de durere după pierderea fetiței, dar acum este îngrijorată pentru ceilalți copii ai ei. Ea a spus că Amal a murit pe 26 octombrie.

She was just another young Yemeni child struggling to stay alive, but a searing photo of her stirred worldwide demands that the carnage in her country be stopped. Now, her family says Amal Hussain has died. https://t.co/00Ft0wPF31

— New York Times World (@nytimesworld) 2 noiembrie 2018