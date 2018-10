„Am dat la Drept şi am plecat cu ideea de avocat, dar mă gândesc şi la notar şi la judecător”, a spus Diana Enache la Antena Stars.

Diana Enache a vorbit şi despre stările ei, după ce agresorul său a fost eliberat. „M-am maturizat foarte mult. M-am uitat pe poze, pe filmări şi prin prisma tuturor lucrurilor prin care am trecut. Sunt foarte bine şi sunt gata pentru noi provocări. Nu înseamnă nimic pentru mine că agresorul a ieşit. Am o anumită temere cu privire la răzbunarea lui, dar nu vreau să rămână eticheta asta. Viaţa mea nu se va învârti în jurul acestui subiect. E o temere în interiorul meu, dar o voi depăşi. Nu am vrut să-mi ascund cicatricele pentru că sunt o parte din mine”, a spus Diana Enache.

