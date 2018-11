Cristian Popescu Piedone mai are o nepoţică de la fiul său, care a venit pe lume în luna aprilie a acestui an. „Astăzi am primit o veste minunată, și anume ca voi mai avea o nepoțică, de data aceasta de la fata mea Ana Maria. Să fii sănătoasă fetița mea, iar pe voi dragi prieteni, să vă iubească Dumnezeu!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe contul de socializare, în dreptul imaginilor cu fiica lui.

La începutul lunii noiembrie, fiica lui Piedone s-a căsătorit cu tatăl copilului ei. Și atunci, acesta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. „Emoții mari, ca atunci când îți pleacă fata de acasă. Șerban, îți doresc tot binele din lume. Fata mea, sufletul si aerul meu, sa fii sănătoasă si să-mi faci nepoței mulți. Te iubesc tata și mama, și mai ales fratele tau, care îți va fi și naș”, a fost mesajul transmis de Piedone.

Citește și

Peste 36.000 de fapte de violență în familie într-un an. La Spitalul Universitar de Urgență București a fost deschis un centru pentru victimele violenței domestice