Peste 60 de angajați ai Filarmonicii Banatul din Timișoara nu se mai înțeleg cu directorul instituției încă de acum doi ani, când i-au cerut să semneze un contract colectiv de muncă (n.r. CCM). Au reușit să-l semneze după proteste în stradă și aproape 50 de zile de negocieri zilnice. CCM-ul cuprinde numai prevederi legale, astfel că artiștii acuză în continuare conducerea instituției de cultură de un tratament discriminator. Ei spun că nu sunt lăsați să plece în concerte, deși sunt invitați să cânte chiar și peste hotare și că nu sunt lăsați să promoveze în funcții. Mai mult, conducerea vrea să taie acum din posturile de la filarmonică, deși în orchestră și în cor nu sunt suficienți muzicieni.

„Unui coleg de-al meu i s-a interzis să plece pentru un turneu în Olanda, chiar și cu concediu fără plată. Acum se modifică organigrama, modificare care a venit în timpul în care noi eram în conflict de muncă. A fost precedată de o adresă făcută de către directorul nostru către consilierii locali, în care se spunea că suntem chiulangii și leneși și se prezentau niște rapoarte total mincinoase referitor la activitatea noastră artistică. Propunerea pe care a făcut-o prevede o organigramă mai mică decât ce avem la ora actuală. Motivația lor a fost că vor reduce niște posturi care sunt deja vacante”, ne-a declarat Călin Nanu, violonist, secretar al Sindicatului Filarmonicii Banatul.

El susține că posturile nu sunt vacante degeaba, ci pentru că unii dintre artiști au ieșit la pensie sau au plecat la alte instituții, pe salarii mai mari. Mai mult, susține că în ultimii 12 ani filarmonica a pierdut aproape 20 de instrumentiști din vechea orchestră. Din 88 de artiști, orchestra are acum spre 70 de oameni și este subdimensionată.

În consecință, susțin sindicaliștii, deși Filarmonica Banatul este o instituție de repertoriu, care ar putea cânta absolut tot ce s-a scris vreodată pentru orchestre simfonice, nu mai poate interpreta nici Enescu, cel mai mare muzician român.

„Deocamdată, cu angajații pe care-i avem, nu putem interpreta nici Rahmaninov, nici Enescu, nici Remus Georgescu, care a scris foarte multe lucrări pentru această filarmonică. Aceste lucrări nu se pot interpreta fără angajați din afară, fără colaboratori, fără tot felul de variante pe care încercăm să le găsim pentru a putea cânta. Sunt lipsă instrumente, și nu este vorba doar despre instrumentele cu corzi, viori, violă, violoncel. Un exemplu simplu ar fi că Enescu prevede undeva la 16 instrumentiști pentru vioara întâi, noi avem doar 15 angajați, 16 pentru vioara a doua, noi avem doar 11 sau 12”, mai explică Nanu.

În plus, artistul spune că nu se pot face nici angajări, iar conducerea vrea acum să mai taie din organigramă. La cor, susține secretarul de sindicat, abia se ajunge la 50 de oameni, iar propunerea este să fie restructurate patru posturi, în condițiile în care, susține Călin Nanu, nu există cor în România sub 75 – 80 de persoane.

„Nu știu unde vom ajunge. De altfel, dirijorul corului nostru a și declarat că, din păcate, corul Filarmonicii Banatul mai mult decât Recviemul de Verdi nu mai poate să interpreteze nimic”, a conchis violonistul.

Torino Tudorache este șef partidă percuție la Filarmonica Banatul și cântă de 35 de ani în orchestră. Muzicianul consideră că aceasta este cea mai neagră perioadă prin care trece instituția de cultură a orașului care în 2021 va fi Capitală Culturală Europeană.

„Ni se taie posturile, suntem dați afară, s-a ajuns până la paroxism. În noua organigramă sunt compartimente din orchestră cu cinci muzicieni care nici măcar nu apar”, ne-a spus Tudorache.

Sindicaliștii cred că s-a ajuns la această situație din cauza orgoliului directorului, „care vrea să arate că este stăpân”.

Pe de altă parte, directorul Ioan Gârboni, spune că sindicaliștii mint și că el, de fapt, angajează acum oameni.

„Noua organigramă a fost votată în Consiliul de administrație, s-a modificat pentru că ne obligă legea după GDPR. Noi nu am avut niciodată mai mult de 70 și ceva de angajați în orchestră, acum am cerut 86. În cor sunt 50, iar posturile care sunt în plus sunt în plus pentru că le-am cerut. În cor se mai aduc posturi, nu este adevărat ce spun ei. Sunt orchestre în lumea aceasta în care sunt 73 de inși și fac trei concerte pe săptămână, inclusiv operă. Ai mei fac un concert pe săptămână. Corul nostru este în Olanda, iar ei spun că nu vor să meargă în turneu. Nu e adevărat că nu sunt lăsați să plece. Organigrama a fost de 191 de oameni, noi nu am avut niciodată atâția angajați, pentru că nu am avut de unde să angajăm muzicieni de valoare”, ne-a declarat Ioan Gârboni.

Conform noii organigrame, Filarmonica Banatul din Timișoara va avea și un director artistic, în contextul Timișoara Capitală Culturală Europeană.