În ediția de anul acesta sunt prezente nouă proiecte in secțiunea VR (Virtual Reality), „RocketMan360” fiind singurul film selectat din Europa. Este pentru prima dată când un proiect romanesc aflat pe un sector cu o dinamică continuă, cel de realitate virtuală, participă la Sundance, selecția fiind dublată și de participarea la forumuri și ateliere de coproducție.

„Când m-am hotărât să fac cel de-al doilea film 360, mi-am propus să reușesc să creez emoție. Am vrut să spun o poveste în care spectatorul să reușească să treacă peste noutatea tehnologică și să fie complet imersat în poveste. Această experiență oferă spectatorului ocazia de a se afla în mijlocul acțiunii „, a declarat regizorul Millo Simulov.

„Rocket Man” a fost proiectat în premieră în acest an la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, într-o construcție specială, un „modul cosmic', care a permis ca fimul să fie vizionat simultan de cinci spectatori, scrie specialarad.ro., care precizează că „Rocket Man” este o poveste de dragoste în spațiul cosmic.

Festivalul de Film Sundance este un eveniment ce conectează publicul larg cu artiști creativi, cu multă imaginație și idei noi, având ca scop construirea unei comunități dedicate producțiilor independente.

Rocket Man360 este o producție SPIDER Group, iar povestea construită în 360 de regizorul Millo Simulov este o experiență vizuală imersivă, un mix captivant între tehnologie și storytelling.

Actorii în rolurile principale sunt Anghel Damian si Monica Odagiu, scenariul este scris de Filip Columbeanu și Millo Simulov, producător Gabriela Hiriț, edit Andreea Șerpe, scenografie Gabi Ranete.

„Trip to Mars. And dreams of Earth”

O capsulă de ultimă generație, un peisaj uluitor, o listă de provocări și o miză mondială. RocketMan360 spune povestea unui astronaut pregătit pentru o misiune nobilă și periculoasă: colonizarea planetei Marte, viitoarea casă a omenirii. Cu câteva minute înainte de a decola acesta primește un film 360 de la iubita lui prin care pătrundem în lumea celor doi.

Vara aceasta, RocketMan360 a participat la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), într-o capsulă futuristă, o construcție de tip Sci-Fi ce permite ca fimul să fie vizionat prin ochelari VR de mai mulți spectatori simultan. Publicul prezent a trăit povestea la intensitate maximă cu ajutorul tehnologiei Samsung Gear VR și a avut parte de experiența unică de a vedea un altfel de film. Partenerul showcase-ului de la TIFF și susținător al acestui proiect inovator a fost Samsung.

RocketMan360 este recunoscut internațional și datorită participării și premiilor obținute la diferite festivaluri: Calcutta International Cult Film Festival – Gold Award, Virgin Spring Cinefest,- Gold Award, KremFest Virtual Reality – Official Selection, 360 Film Festival Paris – Official Selection, Golden Galaxy Awards – Best Virtual Reality Video.

Millo Simulov este deja pionier al noilor tehnologii și al aplicării diverselor tehnici speciale în proiecte de film și publicitate.

În 2012 lansează „Kiddo”, primul film interactiv din România, unde publicul poate schimba firul narativ în funcție de preferințe. În 2016 apare „Escape”, primul film de ficțiune VR din România, unde datorită soluțiilor tehnice utilizate, spectatorul intră direct în pielea personajului principal și vede acțiunea prin ochii acestuia.

Sundance Film Festival este un festival de film anual care are loc în statul american Utah începând cu 1978, menit a fi o modalitate de a atrage realizatori de film în Utah. Festivalul a fost inițiat Sterling Van Wagenen (atunci șeful companiei lui Robert Redford, Wildwood), John Earle și Cirina Hampton Catania (ambii fiind membri ai Comisiei de film a statului Utah – Utah Film Commission).

Desfășurat în ianuarie, în orașul Park City, în capitala statului, Salt Lake City și în Ogden, precum și în stațiunea Sundance Resort, festivalul este un prilej de a ilustra munca creatorilor de film independenţi, atât din Statele Unite cât și din străinătate.

Festivalul are mai multe secțiuni, printre care se pot enumera, secțiunea de concurs pentru filme americane și străine, secțiunea de filme documentare, atât de lung cât și de scurt metraj, precum și un grup de secțiuni aflate în afara concursului, New Frontier, Spectrum și Park City @ Midnight (cf. Wikipedia).

Sundance Film Festival 2019 se va desfășura în perioada 24 ianuarie – 03 februarie.

Foto main: Facebook

Foto: Millo Simulov / Facebook

Citește și… Arta care șochează. Galeria în care a fost expusă o vulpe jupuită a fost obligată să acopere ferestrele cu draperii. Artiștii reacționează: „Oamenii nu mai sunt indignați când văd la măcelărie animale sacrificate?”