De această dată, în România, nu în Thailanda, la șase luni de la încheierea filmărilor, cuplurile s-au reîntâlnit cu Radul Vâlcan la Bonfire pentru a spune cum au decurs viețile lor după apariția în cunoscuta emisiune televizată.

Mari și Iulian au decis despărțirea în Thailanda. Mari consideră că unicul vinovat pentru despărțire este Iulian. Șase luni mai târziu, decizia este neschimbată, potrivit dcnews.ro.

„Sunt singură și nu m-am gândit încă ce partener îmi doresc pe viitor… habar n-am, doar să vină!”, a spus Mari, care a adăugat că ei au rămas amici, însă vorbesc rar.

Totodată, în timpul emisiunii a avut loc și un schimb dur de replici între Răzvan și Radu Vâlcan.

„Cum îți permiți să îmi ameninți colegii?”, l-a întrebat Radu Vâlcan. Până la urmă, Răzvan a plecat din emisiune.

„Nu i-am amenințat”, a spus tânărul, moment în care prezentatorul TV i-a zis că există imagini în care se vede adevărul.

„Nu mai pot să stau. Mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune. Vreau să plec acasă. Cer scuze că v-am deranjat”, a replicat Răzvan.

Ulterior, Radu Vâlcan a continuat să-l critice pe Răzvan: „Fugind de responsabilitatea propriilor vorbe… așa își încheie parcursul în emisiune cel mai laș bărbat pe care Insula Iubirii l-a văzut vreodată apelând la o astfel de ieșire din scenă”.

În aceeași ediție, Cati a spus care este cel mai mare regret cu care a plecat de pe insulă.

„Mi-am dat seama că am pierdut un om minunat, un om frumos și cu suflet mare. Mi-a demonstrat asta și după ce ne-am întors. Regret foarte mult. Nu trebuia să fac ce am făcut. Puteam să aștept, știam că o să se schimbe și nu trebuia să fac ce am făcut”, a spus Cati.

Totuși, Răzvan pare că nu s-a schimbat în cele șase luni. În schimbul de mesaje cu angajații televiziunii Antena 1, Răzvan ar fi amenințat: „Am dosarele voastre. O să aplic legea străzii pe voi”.

CITEȘTE ȘI: Fiță în 1918, praf în 2018. Calea ferată, liantul care a modernizat România după Marea Unire, e la pământ după 100 de ani și are nevoie de investiții. Trenurile circulă la viteze din anii 1870

FOTO: CAPTURĂ ANTENA 1