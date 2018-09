„Am simţit o uşoară ameninţare din partea domnului Dragnea, dar sunt obişnuită cu metodele domniei sale. A făcut o afirmaţie că am făcut o echipă timp de doi ani de zile. Am fost loială atât lui ca preşedinte, cât şi echipei, dar sunt mai devotată românilor. (…) Domnul Dragnea a spus în această seară: eu nu vreau să fie exclusă doamna Firea, dar totul se va decide în CEx. Ar vrea să mă mazilească, dar cu mâna altora. Am încredere că toţi colegii care ştiu situaţia nu vor fi de acord cu anumite jocuri de culise care ar putea să le pună la cale domnul Dragnea pentru ca eu să fiu exclusă”, a spus Gabriela Firea.

Ea a menționat că preşedintele PSD Liviu Dragnea i-a dat dreptate că doreşte în continuare o conducere unică, adăugând că acesta ar vrea să o „mazilească cu mâna altora”.

„În primul rând, domnul Dragnea mi-a dat în totalitate dreptate în această seară, şi direct şi indirect mi-a dat dreptate. Eu nu am afirmat niciodată că PSD şi ALDE nu mai trebuie să fie la guvernare. Mai mult, după CEx am spus că trebuie să respectăm programul de guvernare, dar sunt probleme în managementul partidului. (…) În totalitate domnul Dragnea îmi dă dreptate cu ce am afirmat în această săptămână. Doreşte în continuare o conducere unică, doreşte în continuare să se sfătuiască cu foarte puţine persoane şi a menţine acest stil autoritarist de conducere, deci nu văd nicio ameliorare, nicio îmbunătăţire”, a afirmat Firea la Antena 3.

Ea a spus că Liviu Dragnea i-a dat dreptate şi cu privire la proiectele Capitalei.

„Sunt primar general de doi ani, domnia sa a validat programul de guvernare locală pe Bucureşti (…) şi atunci spunea de ce aceste lucruri nu s-au rezolvat mai înainte. Acum îmi dă dreptate că mi-a pus piedici că vine şi afirmă, cu privirea uşor ruşinată, că ar fi nişte discuţii, nişte grupuri de lucru care se fac că lucrează, că lucrează acum”, a susţinut Firea.

Liviu Dragnea a răspuns, duminică, la Antena 3, atacurilor venite din partea Gabrielei Firea.

El a spus, despre excluderea Gabrielei Firea din PSD: 'Sper să nu ajungem aici, dar nu depinde de mine!', arătând că în interiorul partidului sunt nemulțumiri mari cu privire la aceste atacuri