Fiul lui Will Smith a anunţat că are un nou iubit. S-a întâmplat în timpul unui concert rap

Jaden Smith, fiul actorului Will Smith, a recunoscut public că are o relație cu un alt bărbat. Acesta a făcut anunțul la Carnavalul Camp Flog Gnaw din Los Angeles. Este vorba tot de un rapper, Tyler, The Creator, asa cum e cunoscut în Statele Unite.