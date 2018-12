Povestea Marei, tânăra care a fost hărțuită de Vlad Andrei, a apărut pe blogul Casa Jurnalistului. Ea a povestit că fostul ei iubit a creat mai multe conturi false de Facebook și a trimis poze cu ea dezbrăcată familiei, prietenilor şi colegilor. A postat pozele public, le-a lăsat în comentarii la postările prietenilor și a pus anunţuri pe site-uri de escorte cu numele ei real, pozele, numărul de telefon, chiar şi adresa. Apoi o suna să o hărţuiască: „Atunci când tu o să vrei, dacă o să vrei vreodată să te dedici unei cariere, să devii cineva mai mare, chestiile alea or să existe şi vor putea fi folosite împotriva ta”, au fost printre cuvintele spuse de tânără. Dar lucrurile au devenit și mai grave, acesta jignind-o și spunându-i că „Mi-ar fi plăcut să te sinucizi. M-ar fi distrat foarte tare să știu că am fost ultimul”.

După o lună în care se chinuia să șteargă postările și fostul său iubit le punea înapoi, Mara a adunat suficiente probe pentru a se duce la poliție să facă plângere pentru hărţuire.

Potrivit Casa Jurnalistului, însă, la poliţie i-au spus că e vina ei, au trimis-o din secție în secție timp de un an și jumătate. A dat declarație de trei ori și i-au spus că agresorul nu poate fi condamnat decât dacă ea chiar se sinucide.

El a aflat de plângere şi a început să pună presiune pe victimă ca să scape de dosarul penal.

După ce povestea a apătut public, Lavinia Andrei, mama tânărului a scris pe profilul de Facebook că este „inadmisibilă” situaţia în care este implicat fiul său şi condamnă „hărţuirea de orice fel”, după care a anunțat că se retrage de pe lista candidaților.

„Numele meu și al fiului meu au apărut astăzi într -un articol de pe blogul Casă Jurnalistului. Ca mama și și ca femeie, condamn hărțuirea de orice fel. Chiar eu am fost hărțuită, cu ani în urmă și de aceea susțin protejarea victimelor. Când am aflat ce se întâmplă între fiul meu și fosta prietenă, am luat toate măsurile pentru a rezolva această situație inadmisibilă. Este o anchetă în curs, nu pot oferi prea multe detalii, dar vă asigur că NU am încercat niciodată să obstrucționez activitatea de cercetare a poliției și suntem la dispoziția autorităților, atât eu cât și fiul meu. În acest context, am decis să mă retrag de pe lista candidaților USR pentru alegerile europarlamentare”, a scris Lavinia Andrei pe Facebook, potrivit Adevarul.

Vlad Andrei este proaspăt absolvent de Ştiinţe Politice și ar fi fost consilierul unui şef de partid. Anul acesta a plecat la masterat în Olanda pentru a-şi pregăti cariera politică, mai arată Casa Jurnalistului.

Potrivit mai multor postări de pe Facebook ale unor jurnalişti, şeful de partid pentru care ar fi lucrat este Ludovic Orban, preşedintele PNL.

Tatăl vitreg al băiatului este fostul subprefect al Bucureştiului din timpul guvernului condus de Călin Popescu Tăriceanu, iar tatăl natural este director de departament la Banca Naţională, arată aceeaşi sursă.

Foto: Casa Jurnalistului

