La categoria „Personalitatea europeană a anului”, Bădiță s-a ”bătut” cu actrița Emma Watson, miliardarul Mohed Altrad, modelul Edie Campbell, astronomul Michaël Gillon, și alte personalități europene. El a fost desemnat în urma votului telespectatorilor, iar poll-ul a fost închis pe 31 martie, arată DIGI24.

„Românul Florin Bădiţă a fondat Corupţia ucide, un grup civic care luptă împotriva corupţiei, în urma incendiului din 2015 la clubul de noapte Colectiv, în care au murit 64 de persoane. Campania tânărului în vârstă de 29 de ani a ajutat să pună capăt la decriminalizarea cazurilor de corupţie din România, cu daune totale de mai puţin de 45.000 de euro şi a descoperit mai multe cazuri de fraudă. În acest an, el a fost numit în lista Forbes 30 Under 30 Europe, Law and Policy” l-a caracterizat Euronews. Bădiță a reușit să intre și în topul Forbes.

”Ne vom ajuta unul pe celălalt și vom reuși să combatem corupția”

„Acest premiu este al tuturor celor care fac ceva și pentru cei din jurul lor, al tuturor celor care sunt implicați în activități civice (ONG-uri, grupuri civice sau voluntari) și a membrilor comunității Corupția ucide . Suntem mândri de voi! (…) Felicitări tuturor celor care pun umărul pentru a aduce o schimbare benefică României. Doar dacă vom colabora între noi și ne vom ajuta unul pe celălalt vom reuși să combatem corupția”, au arătat administratorii paginii de facebook a comunității ”Corupția ucide”, după anunțul câștigătorului.