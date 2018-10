„A fost un cancer la piele, o aluniță, o problemă minoră, dar cu ghilimele minoră. Putea să fie altceva și îți dai seama, și familia a stat foarte rău, cu griji, cu stres. De asta am și mers până la Viena, pentru că acolo aveam mai multă siguranță, dar menționez că m-am operat aici”, spune directorul sportiv de la FC Voluntari.

În același context, Cernat declară că a vrut să se opereze în România, însă, pentru liniștea lui a decis să meargă la Viena.

„Am vrut să mă operez în România pentru că am încredere și în medicii noștri, avem medici foarte buni. Dar pentru liniște deplină și la sfaturi, și din stânga și din dreapta, m-am dus pentru un consult suplimentar la Viena. Zic eu că am făcut foarte bine pentru că acum sunt liniștit din toate punctele de vedere, și psihic, și fizic, și tot, și familia mi-e foarte ok. Mulțumesc lui Dumnezeu!”, a declarat fostul fotbalist, potrivit GSP.ro.

Cernat declară că face controale periodice, o dată pe ani. „Chiar am fost acum, în vară, la ultimul, și sunt bine din toate punctele de vedere”, arată Cernat.

Fostul sportiv mai atrage atenția asupra alunițelor, care pot ascunde probleme grave.

„N-am avut niciodată probleme. Am aflat de problemă la un control medical de rutină. Câți nu avem alunițe și nu le dăm importanță, ba le mai și rup unii. Familia mi-a fost alături și am trecut cu bine. Trebuia!”, conchide Florin Cernat.

FOTO: EPA